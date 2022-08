Desde o início da atual gestão, em dezembro de 2021, 18 veículos da Secretaria de Educação foram consertados - Divulgação

Publicado 20/08/2022 09:22

Petrópolis - Trinta e oito escolas da rede municipal de Petrópolis são atendidas pelo transporte escolar, fazendo diariamente 28 rotas e transportando mais de 1.500 crianças, que estudam em regiões de difícil acesso. O serviço oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, é feito por ônibus do programa Caminhos da Escola e por empresas terceirizadas.



Desde o início da atual gestão, em dezembro de 2021, 18 veículos da Secretaria de Educação foram consertados - desse total, 11 faziam o transporte dos alunos da rede municipal. Além desses ônibus do transporte escolar, também estavam quebrados caminhões, carros, van e Kombi.



“Tivemos que correr contra o tempo para consertar os ônibus e atender as escolas. As aulas presenciais foram retomadas no dia 14 de fevereiro, com 90% da frota atendendo aos alunos, mas no dia 15 tivemos a primeira chuva. Depois de todas as dificuldades e os desafios provocados pelas duas chuvas, conseguimos hoje recuperar os veículos e atender a todas as 38 escolas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Os veículos do transporte escolar também atendem aos alunos da rede municipal nos passeios promovidos pelas escolas e pela Secretaria de Educação. Só no primeiro semestre foram 66 viagens. “Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos este ano, conseguimos colocar nossa frota em operação e atender aos alunos que estudam em áreas de difícil acesso. O transporte escolar é um direito das crianças e adolescentes. O serviço garante a permanência dos alunos nas escolas e é um importante mecanismo contra a evasão escolar”, ressaltou a secretária de Educação, Adriana de Paula.