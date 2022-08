Banco de leite humano do HAC - Divulgação

Publicado 24/08/2022 10:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis inaugurou na manhã desta terça-feira (23), o Banco de Leite Humano do Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Corrêas. O espaço criado a partir de uma parceria entre a Secretaria de Saúde, por meio do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac) e a UNIFASE/FMP, conta com toda a infraestrutura e equipamentos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ele é destinado a captar, armazenar, processar e distribuir o leite materno doado aos bebês da UTI Neonatal do HAC, além de proporcionar uma rede de apoio, que se estende desde a conscientização da importância do aleitamento materno até a realização de intervenções assistenciais junto às mães e aos bebês.



"Neste Agosto Dourado, mês tão importante para a conscientização sobre o aleitamento materno, ficamos muito felizes em entregar este espaço, que será de extrema importância para os bebês do Hospital Alcides Carneiro, especialmente os da UTI Neonatal e aos que sofrem algum tipo de restrição na sucção. Além de toda a estrutura, a população também vai contar com equipes formadas por médicos pediatras e ginecologistas, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que prestarão toda a assistência necessária para as mães e bebês", declarou o Prefeito Rubens Bomtempo.



"O Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo e o Hospital Alcides Carneiro agora faz parte desta rede. É um motivo de muito orgulho para Petrópolis poder contar, no Sistema Único de Saúde, com um espaço tão bem estruturado e com uma equipe tão qualificada como a que nosso hospital pode oferecer daqui por diante", comemorou o Secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



"Cada um destes projetos que desenvolvemos e colocamos à disposição da população nos deixa muito felizes, com a certeza de que estamos não só recuperando a rede de saúde pública de Petrópolis, mas também elevando a qualidade dos serviços e estruturas das nossas unidades", afirmou o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.



"Reconhecendo a importância e a essencialidade do aleitamento materno, ato que acarreta benefícios diretos para os bebês, ainda mais quando têm necessidades especiais logo no início de suas vidas, estamos comemorando a implantação do Banco de Leite Humano no Hospital Alcides Carneiro. As obras realizadas na unidade hospitalar, ao longo dos anos, reforçam o nosso compromisso de oferecer um ambiente adequado para o desenvolvimento das melhores práticas de ensino, com foco na formação de excelência dos futuros profissionais da saúde, além de beneficiar diretamente a população atendida pelo Sistema Único de Saúde”, ressaltou Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves, diretora geral da UNIFASE/FMP.



Os profissionais, que realizaram sua capacitação prática no Instituto Fernandes Figueira / Rede de Banco de Leite Humano Iberoamericano, da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), atenderão o público externo de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h. As lactantes que desejam doar devem entrar em contato com a equipe do Banco de Leite Humano pelo telefone (24) 2236-6600 (Ramal 264) ou pelo e-mail bancodeleite@alcidescarneiro.com, por onde receberão orientações sobre a ordenha, armazenamento e transporte do leite.