Iniciativa tem impacto positivo tanto para a geração de renda na comunidade quanto para o meio ambiente - Divulgação

Publicado 23/08/2022 17:09

Petrópolis - O programa PET Zero continua nesta semana, no bairro Atílio Marotti. Durante a ação na comunidade, o projeto da Prefeitura, realizado por meio da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), já recolheu mais de 20.300 unidades e gerou R$ 2,5 mil em renda para os moradores.

O projeto foi criado em 2016 e retomado pela gestão municipal neste ano. A primeira experiência de 2022 foi no Vale do Carangola, onde o PET Zero recolheu mais de 14.400 unidades de materiais recicláveis, gerando mais de R$ 1.900 de renda extra para a comunidade.

A iniciativa tem impacto positivo tanto para a geração de renda na comunidade quanto para o meio ambiente, reduzindo o despejo de resíduos reaproveitáveis na natureza.

“Esse projeto é muito importante para o município. Além de proporcionar uma renda extra para a população que mais precisa, nosso objetivo é conscientizar os moradores sobre a destinação dos resíduos e mitigar os impactos desse material no meio ambiente. Também estamos promovendo o desenvolvimento ambiental, econômico e social de forma sustentável nas comunidades”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Para o presidente da Comdep, Léo França, é importante que a comunidade participe do projeto. “Vamos continuar expandindo o programa para outras regiões da cidade. O PET Zero é uma ação que beneficia os moradores e o meio ambiente. Na próxima semana, a previsão é que o programa tenha inicio no Condomínio Vicenzo Rivetti”, destaca.

A moradora Maria Isabel de Oliveira conseguiu arrecadar mais de R$90 com o recolhimento dos materiais. “Vender esse material dentro do bairro facilita muito pra gente que faz o recolhimento e tem que carregar todo esse material. Esse dinheiro vai ajudar muito nas despesas lá em casa. Vou trazer mais material para vender. Não posso perder essa oportunidade. Estou feliz com o projeto aqui no bairro”, conta.

Durante a ação, a Comdep compra garrafas PET, latinhas de alumínio, entre outros materiais recicláveis. Para cada unidade, a Companhia paga o valor de R$0,12. A Companhia também compra materiais por quilo e litro.