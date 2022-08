Alunos participantes do concurso de poesias da Bauernfest - Divulgação

Alunos participantes do concurso de poesias da BauernfestDivulgação

Publicado 24/08/2022 10:28

Petrópolis - Mais de 80 pessoas participaram do 27º Concurso de poesias da Bauernfest, promovido pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC). Entre os participantes estão alunos das escolas da rede municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues, Salvador Kling, Clemente Fernandes, Santa Maria Goretti, Paulo Saldanha e Arnaldo Dyckerhoff. A premiação aconteceu no último domingo (21) no Palácio de Cristal.

“Ver tantas crianças participando do concurso é gratificante. Isso mostra o quanto a rede municipal se empenhou e incentivou os nossos alunos a participarem de um concurso tão tradicional e que ressalta a cultura alemã e a importância que os colonos tiveram na construção de Petrópolis”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. Todos os vencedores ganharam troféus.

Dois alunos da Escola Municipal Arnaldo Dyckerhoff, no distrito da Posse – Allana Santana Bastos e Igor de Carvalho Rodrigues – foram premiados no concurso. Allana ficou em segundo lugar na sua categoria e Igor ganhou como melhor intérprete. “Foi muito importante ver tantas crianças e jovens interessados no concurso. Por serem de escolas distantes do Centro, talvez essa tenha sido a única oportunidade para muitos de conhecerem a Bauer”, comentou a organizadora e responsável pela apresentação do concurso, Catarina Maul.

O concurso foi idealizado pelo poeta Arnaldo Rippel, e não foi realizado nas edições de 2018 a 2020. Em 2021, aconteceu de forma virtual. O corpo de jurados deste ano foi composto pelos escritores Catarina Santos (presidente da União Brasileira de Trovadores – seção Petrópolis); Elisabeth Graebner, radialista, autora do livro “A vida em outras palavras” e agente cultural em produções que falam da Colonização Alemã de Petrópolis e Felipe Fleury, autor de “O pó do Caminho”.