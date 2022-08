Ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava, onde o material ficou apreendido - Divulgação

Ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava, onde o material ficou apreendidoDivulgação

Publicado 24/08/2022 10:44

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 26º BPM de Petrópolis apreenderam drogas na noite desta terça feira (23) na rua Henrique Paixão, no bairro Floresta. Os agentes receberam uma denúncia de que traficantes do local teriam escondido drogas em uma mata próximo a uma escadaria. A equipe foi até o local e, após vasculharem a região, consegui localizar o material entorpecente.



Ao todo, foram apreendidas 22 pedras de crack, 88 trouxinhas de maconha, 171 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava, onde o material ficou apreendido.