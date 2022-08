Hospital Alcides Carneiro (HAC) - Divulgação

Publicado 28/08/2022 09:01

Petrópolis - A partir da próxima terça-feira (30), mais de cem exames extras de endoscopia passarão a ser ofertados mensalmente, pelo Hospital Alcides Carneiro (HAC). O anúncio foi feito pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, na tarde da última sexta-feira (26). Para a ampliação dos serviços, foi firmada uma parceria entre a Secretaria de Saúde, por meio do Serviço Social Autônomo do hospital com a Clínica Louis Pasteur, que passara a realizar os procedimentos nas unidades do Centro e Itaipava.

"A ampliação da oferta das endoscopias, como também fizemos com as ressonâncias magnéticas e cirurgias eletivas, é uma medida que visa reduzir pela metade o tempo de espera dos pacientes, que chegava a dois anos na rede pública de saúde", declarou o Prefeito Rubens Bomtempo.

"Com essa medida, praticamente dobramos o número de endoscopias, que são importantíssimas para diversos diagnósticos, como gastrites, esofagites, sangramentos e até mesmo tumores no sistema digestivo. Acelerar estes diagnósticos permite que as respostas sejam mais ágeis e os tratamentos potencialmente mais eficazes", afirmou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

"Ficamos muito felizes em aumentar, de forma tão significativa, estes procedimentos tão importantes que são as endoscopias. Desde dezembro trabalhamos com muito empenho para que os pacientes sejam atendidos com mais rapidez no Hospital Alcides Carneiro", frisou o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.