"Café com Prosa" no Centro de Saúde ColetivaDivulgação

Petrópolis - Rodas de conversa, dinâmicas de grupo, entre outras atividades marcaram a manhã desta sexta-feira (26), do polo de estomizados que funciona no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont. Além das equipes de profissionais da Saúde que atuam no local, o "Café com prosa" reuniu pessoas atendidas no espaço.

O evento, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, tinha a intenção principal garantir o acolhimento de pacientes que recentemente, receberam o diagnóstico de que seus estomas não são reversíveis e serão dependentes das bolsas de forma permanente.



"Sem dúvida, esse diagnóstico afetou a vida dessas pessoas, mas queremos mostrar que não estão sozinhas, principalmente porque já enfrentam uma série de limitações. Com esse evento, queremos estreitar esse contato e torná-lo mais caloroso, para que todos se sintam acolhidos e amparados", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



"Depois do diagnóstico percebemos que muitos se sentiram deprimidos e tristes. Decidimos realizar esse encontro entre eles para que pudessem trocar experiências, conversar. Essas são ferramentas emocionais que contribuem para que aprendam a lidar com essa nova realidade", explica, o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



Em Petrópolis, o Polo de Estomizados do Centro de Saúde Coletiva é a unidade de referência para atendimento aos pacientes estomizados. No local é oferecido tratamento individualizado, garantindo que as necessidades específicas de cada paciente sejam atendidas. "Buscamos oferecer uma assistência de qualidade para que o indivíduo se sinta acolhido de forma que consiga realizar o autocuidado sem intercorrências e anseios”, explica Célia Bretas, diretora do Centro de Saúde.



No local são realizadas consultas de avaliação, orientação e cuidado continuado. Os atendimentos podem ser agendados previamente ou realizados na unidade por demanda livre. Além disso, os pacientes comparecem mensalmente para dispensação de dispositivos coletores e adjuvantes necessários para manter o cuidado em sua casa.



O espaço conta com uma equipe multiprofissional, onde o paciente tem acesso a enfermeiros, médicos, nutricionistas e psicólogos. O Polo de Estomizados funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Contatos podem ser feitos através do telefone (24) 2237-3616 - Ramal 208.