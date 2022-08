Material apreendido na operação policial - Divulgação

Material apreendido na operação policialDivulgação

Publicado 27/08/2022 09:06

Petrópolis - Policiais militares do 26º BPM de Petrópolis apreenderam nesta sexta-feira (26) 173 cápsulas de cocaína e quase R$ 7 mil em dinheiro. Os agentes receberam denúncia de que um suspeito guardava drogas e o dinheiro do tráfico em sua residência, no bairro Duarte da Silveira.

Durante revista ao local, os policiais encontraram a cocaína, além de dois tabletes de maconha. Duas pessoas foram presas e autuadas por tráfico.