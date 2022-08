Defesa Civil muda Estágio Operacional da cidade para Atenção - Reprodução

Publicado 29/08/2022 17:21

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis mudou o Estágio Operacional da cidade para Atenção. A medida leva em consideração o volume de chuva nas últimas 12 horas, em que o município chegou a registrar 94,21 milímetros na região do Alto da Serra. Nesta localidade, por volta das 11h, chegou a se registrar 20 mm em uma hora de chuva de intensidade moderada, no entanto, de forma contínua na região. Desde às 8h desta segunda-feira (29), foram registradas oito ocorrências, sem gravidade e sem vítimas.

Para as próximas horas permanece a previsão de chuva fraca a moderada para todo o município, principalmente no primeiro distrito. Entre os chamados atendidos pelas equipes operacionais, até o momento, estão queda de árvore, avaliação de risco geológico, deslizamentos sem afetar imóveis, avaliação de risco estrutural e vistorias preventivas. Os registros foram nas localidades do Centro, Quarteirão Brasileiro, Quarteirão Ingelhein, Corrêas, Valparaíso, Independência e Alto da Serra.

De acordo com as estações pluviométricas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), nas últimas 12 horas, houve registro de chuva de 77 mm, no Morin; 70,2 mm, no Chácara Flora; 62mm, no São Sebastião; e 54,6 mm, no João Xavier.