Desfile foi mais um momento em que os organizadores puderam expor as músicas e os costumes alemães - Divulgação

Publicado 29/08/2022 19:01

Petrópolis - O domingo (28) começou com o tradicional desfile de encerramento da Bauernfest, que reuniu petropolitanos e turistas no último dia da festa. O evento, que tomou conta da programação da cidade nos últimos 17 dias, concentrou representantes da organização e de participantes que promoveram as principais atrações. O ato de fechamento contou com cerca de 13 grupos folclóricos além de bandas que tiveram no repertório as músicas típicas da cultura alemã.

O desfile foi mais um momento em que os organizadores puderam expor as músicas e os costumes alemãs, que estão entre os principais atrativos, além da culinária, que marcam a festa que faz parte do patrimônio histórico de Petrópolis. Entre os atrativos do desfile, estavam a carruagem elétrica, o trenzinho e o ônibus panorâmico.

“Esse foi mais um importante e marcante momento da nossa festa, que esse ano, apesar de todos os desafios que encontramos, foi realizada em grande sucesso. Tivemos uma ótima adesão do público e mais uma vez, a festa mostra o quão relevante é para impulsionar a economia da nossa cidade”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Com uma manhã de sol, os petropolitanos puderam aproveitar o último dia de programação da festa, que para os organizadores e participantes foi um sucesso desde o primeiro dia do evento.

“Estamos muito contentes. Esse desfile de encerramento é para celebrar essa festa, que apesar de todas as adversidades, como ter sido realizado fora de época, foi um enorme sucesso. Estamos encerrando realmente agradecidos por mais uma vez poder traze essa alegria e demonstrar esse espírito dos colonos, que ergueram essa cidade linda”, destacou Isis Barreto Jader, presidente da Associação dos Grupos Folclóricos de Petrópolis.

A acessibilidade às atrações do evento foi um dos diferenciais desta edição, que contou com veículo adaptável para facilitar a visitação de pessoas com dificuldades de mobilidade. “É a nossa tradição contribuir com a população de forma construtiva para as pessoas que têm mobilidade reduzida”, destacou uma das responsáveis pelo trabalho voltado ao atendimento às pessoas com deficiência, Alessandra Caline, que participou do desfile de encerramento com Chen Li Cheng.

“Nosso projeto é de conho social, sem fins lucrativos, para fazer prevalecer o direito de ir e vir das pessoas com deficiências. A intenção é conectar essas pessoas aos pontos turísticos da cidade”, pontuou Cheng.

O desfile de encerramento teve a participação da Bauenband, do Clube 29 de Junho, do Instituto Bingen, Associação de Grupos Folclóricos Alemãs de Petrópolis (Agfap), dos grupos de Dança Bergstadt, de Dança Bauerngruppe, de Dança Mosel, de Dança Rheinland, Petrópolis Dança Folclóricas, de dança Blumenberg, do Hoppeditz, além das bandas Euterpe, da Spiel Und Charm, da Marcial Wolney Aguiar, da Marcial Professora Leila de Souza Castro e da Marcial Imperial Petropolitana.