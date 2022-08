Drogas apreendidas com suspeito de tráfico no bairro Spartaco Banal - Divulgação/PM

Publicado 29/08/2022 17:49

Petrópolis - Policiais militares do 26º BPM de Petrópolis prenderam neste domingo (28) um homem por tráfico no bairro Spartaco Banal. De acordo com a ocorrência, os agentes estavam patrulhando a região quando receberam uma denúncia.

No local, os agentes perceberam que o suspeito estava realizando venda de drogas. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir, mas, foi rendido. Com ele foram encontradas, em uma sacola, 35 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack, nove tabletes de maconha e um aparelho celular.



A ocorrência foi registrada na 106ª DP, no Retiro, onde o acusado, que já possui anotações criminais, permaneceu preso.