Drogas e simulacro de pistola apreendidos pela PM no ItamaratiDivulgação/PM

Publicado 30/08/2022 16:43

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (29), Policiais Militares do Patamo 2ª Cia e Equipe Reservada do 26º BPM de Petrópolis receberem informações de que indivíduos teriam escondido drogas na mata da rua Spartaco Banal, no Itamarati.

Após buscas no local, os agentes localizaram 26 cargas de entorpecentes. Ao todo foram apreendidos: 406 tabletes de maconha, 40 pedras de crack, 17 cápsulas de cocaína, além de um simulacro de pistola. A ocorrência foi registrada na 106ª DP, no Retiro.