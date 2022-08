No dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista - Divulgação

Petrópolis - O cuidado com os pacientes dentro de um ambiente hospitalar vai além de cirurgias e medicações. Para promover a recuperação dos pacientes, cuidados especiais também são dispensados à alimentação. Estar bem nutrido pode trazer uma série de benefícios, como: a interrupção de perda de massa muscular, fornecimento de nutrientes essenciais, ganho de peso diário e manutenção das funções intestinais.

No dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista. Por esse motivo, a nutricionista do Hospital Santa Teresa (HST), Úrsula Varanda, falou sobre a importância do acompanhamento nutricional antes e depois da realização de cirurgias. “A alimentação saudável é primordial para uma boa recuperação do paciente. A cicatrização é um processo complexo. A desnutrição e a deficiência de vitaminas e minerais, são alguns dos fatores que podem interferir no processo cicatricial”, disse a nutricionista.

A nutricionista diz que o ideal é que o paciente tenha uma alimentação mais saudável por, pelo menos, 15 dias antes da sua cirurgia. Isto porque com uma boa alimentação o sistema imunológico é fortalecido, auxiliando no processo de recuperação, reduzindo a chance de infecção no pós-operatório, melhorando a cicatrização e, podendo reduzir o tempo de internação hospitalar.

“Proteínas, carboidratos e gorduras auxiliam na regeneração tecidual. Portanto, uma alimentação equilibrada é essencial. Vitaminas A, C, E e Zinco são importantíssimos por sua ação antioxidante. Sempre recomendamos uma nutrição imunoprotetora para que haja uma melhor recuperação dessa cirurgia a ser realizada, por mais simples que seja. Geralmente, recomenda-se também tirar da dieta embutidos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, enlatados, frituras e carnes gordas, principalmente as vermelhas”, pontuou.

Se na preparação para cirurgias é preciso manter uma dieta equilibrada, durante o período de internação, o cuidado é redobrado. O Hospital Santa Teresa, de Petrópolis, possui mais de 60 funcionários trabalhando na linha de frente para garantir uma alimentação adequada aos pacientes. Por dia, são servidas, em média, 1000 refeições entre café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, colação e ceia. O cardápio é pensado de forma individual a fim de garantir que as necessidades de cada paciente sejam supridas.

“Os cardápios dos pacientes são elaborados de acordo com sua patologia e de acordo também com as preferências alimentares de cada um. Caso tenha algum pedido que não esteja no cardápio, esse pedido é solicitado para a cozinha e feito especialmente para esse paciente. Se for uma preparação que requer um pré-preparo maior e mais complexo, oferecemos na refeição posterior para que possa ser preparado com todos os cuidados necessários”, contou Úrsula.

Úrsula também ressalta que após ter alta, o paciente deve continuar seguindo as recomendações do nutricionista. Este vai definir o que pode ou não ser consumido e por quanto tempo essas restrições devem acontecer, de acordo com o estado de saúde da pessoa e o procedimento pelo qual ela passou.