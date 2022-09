Drogas apreendidas no bairro Quitandinha - Divulgação/PM

Publicado 05/09/2022 14:02

Petrópolis - Policiais Militares da Equipe Reservada do 26° BPM de Petrópolis receberam uma denúncia na tarde do último sábado (3) de que havia vasta quantidade de drogas dentro de um veículo na rua Espírito Santo, no bairro Quitandinha.

Ao chegarem ao local, encontraram o carro, um VW Fox, branco, abandonado e destrancado, e, no interior, duas sacolas pretas, com 51 cargas de entorpecentes. Todo material foi apreendido na 106ª DP, no Retiro.



Ao todo, foram apreendidos: 2880 cápsulas de cocaína, com inscrição "Pó 5"; e 353 cápsulas de cocaína, com a inscrição "Pó 50", totalizando 7,85kg da droga; além de 90 pedras de crack, com inscrição "Crack 10", totalizando 3,23kg.