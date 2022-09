Mobilização, que é nacional, vai até o dia 9 de setembro - Reprodução

Mobilização, que é nacional, vai até o dia 9 de setembroReprodução

Publicado 01/09/2022 13:59

Petrópolis - As campanhas de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para atualização de caderneta de crianças e adolescentes terão mais um Dia D. No próximo sábado (3), as salas de imunização, além de postos móveis estão sendo preparadas pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, para atender a população. Os atendimentos vão acontecer das 8h às 16h30.

A mobilização tem o objetivo de garantir a ampliação da cobertura das vacinas de rotina que compõem o Calendário Nacional de Vacinação. “A mobilização, que é nacional, vai até o dia 9 de setembro. É fundamental que os pais e responsáveis levem suas crianças a um dos postos que preparamos. Nosso propósito é garantir uma ampla cobertura e impedir o retorno de doenças que estão erradicadas no nosso país”, explica o prefeito Rubens Bomtempo, lembrando que a pólio, por exemplo, pode causar paralisia.

“Para a poliomielite o público alvo são crianças menores de cinco anos, a partir dos dois meses de vida, enquanto a multivacinação estará disponível para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos 11 meses e 29 dias com caderneta de vacinação incompleta”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo. Neste Dia D, com exceção dos postos montados no Ambulatório Escola e no Hospital Alcides Carneiro (HAC), a Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde também vai aplicar a vacina contra covid-19 nas outras sete unidades.

Confira os postos:

Centro de Saúde Coletiva

Liceu Municipal Carlos Chagas (Retiro)

UBS Quitandinha

UBS Mosela

UBS Alto Independência

Ambulatório Escola

Hospital Alcides Carneiro

UBS Itaipava

UBS Morin