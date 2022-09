Estarão disponíveis os resultados de radiografias, mamografias, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias e tomografias computadorizadas - Divulgação

Publicado 06/09/2022 15:43

Petrópolis - O acesso a resultados de exames realizados no Hospital Alcides Carneiro (HAC ) ficou mais fácil. A partir de agora, os pacientes poderão consultar e baixar os laudos e imagens de diversos procedimentos realizados diretamente no site da unidade. O anúncio foi feito pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, na manhã desta segunda-feira (5), logo após a finalização dos testes para início do serviço. Desde abril os resultados de exames laboratoriais já estavam disponíveis nessa nova modalidade.

Estarão disponíveis os resultados de radiografias, mamografias, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias e tomografias computadorizadas realizadas no Centro de Imagem do HAC. "Além da economia de tempo e de custos com transporte para os pacientes e acompanhantes, o serviço também tornará mais prático o acesso de outros médicos aos resultados, acelerando os diagnósticos e otimizando os tratamentos, especialmente os dos pacientes oncológicos", declarou Bomtempo.

"Oferecer estes laudos e imagens pela Internet representa mais um grande benefício para os pacientes da rede pública de saúde, da mesma forma que fizemos com os resultados de exames laboratoriais, que já havia sido um grande avanço e que agora conseguimos expandi-lo", frisou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

"Temos trabalhado para oferecer o melhor serviço possível para a população que precisa do Hospital Alcides Carneiro. Em breve pretendemos incluir resultados de outros exames realizados em nosso Centro de Diagnóstico, como as endoscopias, colonoscopias e histeroscopias, a fim de facilitar toda a assistência ao paciente, desde o primeiro atendimento ao diagnóstico e tratamento", afirmou o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.