Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Posse, equipamento do município, onde os cursos serão realizados pelo SENAC - Reprodução

Publicado 06/09/2022 15:47

Petrópolis- A Prefeitura de Petrópolis, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), estão alinhando uma parceria para a realização de novos cursos de capacitação profissional no distrito da Posse.

Na última semana, os secretários municipais: de Administração, Ramon Melo; de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares; e o secretário de Obras, Ronaldo Ramos; acompanhados por técnicos e representantes das empresas locais, estiveram visitando a Praça Corta Rio - Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Posse, equipamento do município, onde os cursos serão realizados pelo SENAC.

“Estamos atuando de forma intersetorial com o objetivo de movimentar a economia dos distritos e qualificar a mão de obra. Na Posse, temos o Distrito Industrial, onde muitas empresas estão precisando de profissionais qualificados. A parceria também vai proporcionar mais oportunidades de trabalho para os moradores. Vamos utilizar o equipamento municipal, que é a Praça Corta Rio, local que possui estrutura necessária para atender a demanda dos cursos”, explicou o Prefeito Rubens Bomtempo.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, a parceria vai promover a aceleração do mercado industrial local. “A capacitação desses profissionais pelo SENAC será de grande importância para as empresas que estão instaladas no distrito. Com o aumento da mão de obra local, será possível atrair novas empresas e movimentar a economia. Em breve estaremos junto com o SENAC divulgando as aulas e vagas disponíveis”, ressalta.