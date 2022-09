Ruas do centro da cidade vão sofrer interdições e alteração no sentido de tráfego durante o desfile de 7 de Setembro - Reprodução

Publicado 06/09/2022 15:53

Petrópolis - A partir das 8h deste dia 7 de setembro (quarta-feira), a Rua do Imperador (lado par a partir do número 300) será interditada para a realização do desfile cívico, com previsão de término por volta do meio dia. A Avenida Imperatriz terá acesso apenas a moradores e participantes do desfile cívico, sendo proibido o acesso à Rua do Imperador.

A Rua Dom Pedro também ficará fechada durante o desfile, com acesso permitido somente para os moradores até a Praça Wolney Aguiar. A rua servirá de concentração para as viaturas oficiais que participarão do desfile.

O embarque e desembarque dos coletivos da Viação Cidade das Hortênsias será na Avenida Imperatriz.

Equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) irão auxiliar os motoristas e pedestres sobre as alterações durante o desfile.