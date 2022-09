As competições contam com a organização da Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos - Divulgação/Ari Gomes

Petrópolis - O feriado da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (7), será de muito futebol nas categorias de base de Petrópolis. A bola vai rolar para cinco jogos dos campeonatos municipais nas categorias sub-15 e sub-17.

Neste ano, as competições contam com a organização da Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos (LPD). Elas acontecem através do Projeto Agita Futebol, programa que foi contemplado pelo Ministério da Cidadania e abrange a compra de materiais esportivos para os clubes, premiação dos campeonatos e os valores da taxa de arbitragem de cada partida das competições.



No último sábado (3), o EC Corrêas empatou em 2 a 2 com o Serrano FC na categoria sub-15, e manteve a liderança do campeonato com 13 pontos. O Leão da Serra está na segunda posição com 12 pontos. Empatados com 8 pontos na terceira posição, Laginha e Vera Cruz empataram em 0 a 0 na última rodada, que ainda teve a vitória do EC Cascatinha sobre o Boa Esperança FC, por 3 a 0.



Já pelo sub-17, o Serrano manteve a liderança após o último jogo contra o Corrêas. Com o empate em 2 a 2, o Serrano ocupa a primeira colocação com 19 pontos e o Corrêas está em segundo, com 14. O terceiro colocado com 12 pontos, o Vera Cruz ganhou fora de casa do Laginha por 1 a 0. Completando os jogos deste sábado (03), o Cascatinha goleou o Boa Esperança por 4 a 1. AM Osvaldo Cruz e Itaipava Esporte Clube completam a sétima rodada do campeonato no próximo domingo (11), no Estádio Argemiro Hungria Machado, no Boa Esperança FC.



Confira os jogos da oitava e penúltima rodada da fase classificatória, que acontece nesta quarta-feira:

Campeonato Municipal de Futebol - Sub 15:

Local: Estádio Argemiro Hungria Machado - Boa Esperança FC

09h - Boa Esperança FC x Laginha FC

13h - AM Osvaldo Cruz x Serrano FC



Campeonato Municipal de Futebol - Sub 17:

Local: Estádio Osório Júnior - E.C Cascatinha

13h - EC Cascatinha x Itaipava Esporte Clube

Local: Estádio Argemiro Hungria Machado - Boa Esperança FC

11h - Boa Esperança FC x Laginha FC

15h - AM Osvaldo Cruz x Serrano FC



O EC Corrêas busca o tetracampeonato do sub-17, já que foi o vencedor em 2018, 2019 e 2021. Pelo sub-15, o Corrêas é o atual bicampeão e busca mais um título. Mais informações sobre as competições estão disponíveis no site www.ligapetropolitana.com.br e nas redes sociais da LPD, no Facebook Liga Petropolitana de Desportos e Instagram @ligapetropolitanadedesportos.