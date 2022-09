Prefeito Rubens Bomtempo abriu o evento, ao lado dos secretários Adriana de Paula (Educação) e Rafael Simão (Esportes) - Divulgação

Prefeito Rubens Bomtempo abriu o evento, ao lado dos secretários Adriana de Paula (Educação) e Rafael Simão (Esportes)Divulgação

Publicado 08/09/2022 16:10

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis deu início, nesta quinta-feira (8), à 30ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEMs). A abertura do evento, promovido pelas secretarias de Educação e Esportes, aconteceu no Esporte Clube Corrêas e contou com a com a presença dos alunos das 30 escolas participantes.

O prefeito Rubens Bomtempo abriu o evento, ao lado dos secretários Adriana de Paula (Educação) e Rafael Simão (Esportes). O aluno Nicolas Leal Nunes de Freitas, de 15 anos, da Escola Municipal Monsenhor João de Deus; e a atleta petropolitana de Jiu Jitsu (campeã brasileira e sulamericana) Kethellyn Costa, de 17 anos, carregaram a tocha e fizeram o acendimento da pira.



“É uma felicidade podermos nos reencontrar depois de todo esse processo de isolamento que enfrentamos por causa da pandemia. Como é importante esse retorno da convivência para o desenvolvimento dos nossos alunos, e mais ainda, que esse retorno aconteça por meio da Educação e do Esporte”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, agradecendo também ao presidente do Esporte Clube Corrêas, Alex Tinoco, pela parceria.



A solenidade de abertura também contou com apresentações de dança do Centro de Ensino Darcy Ribeiro; de ginástica artística dos alunos do projeto da treinadora Georgette Vidor nos núcleos montados nas escolas municipais Fábrica do Saber, Papa João Paulo II e Professor Nilson São Thiago; e de jiu jtsu das atletas petropolitanas e campeãs brasileiras e sulamericana Gabriela Soares, de 22 anos e Kethellyn Costa. O artista Léo Hang também participou da solenidade, com a marionete “Maricota”.



“Esporte e educação andam juntos e são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Agradeço a participação e empenho de cada diretor e diretora, que sempre abraçam os nossos projetos. E agradeço também aos alunos pela disposição e interesse de participarem das atividades”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.



Este ano, o JEMs contará com a participação de 30 escolas da rede municipal de ensino e 1.500 alunos, com idade entre 11 e 15 anos. Os jogos terão competições de Futsal, Handebol, Vôlei, Basquete, Futebol de Campo, Atletismo, Tênis de Mesa e Xadrez. Todas as atividades são para as categorias Sub-13 e Sub-15.



“O esporte é importante para a formação das crianças e adolescentes. Ele traz disciplina, amizade e companheirismo. Que todos tenham ótimos jogos, cheio de conquistas”, disse o secretário de Esportes, Rafael Simão. O presidente da Câmara de Vereadores, Hingo Hammes também participou da solenidade.



As competições acontecem na Fábrica do Saber, na Estrada da Saudade; no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Caxambu; no ginásio da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), no Bingen e no Esporte Clube Corrêas, sempre das 9h às 16h. Os jogos vão até o dia 22 de setembro.



Confira a lista de escolas participantes:

1. Escola Municipal Dr. Paula Buarque

2. Escola Municipal Celina schechner

3. Escola Municipal Salvador Kling

4. Liceu São José de Itaipava

5. Escola Municipal Clemente Fernandes

6. Escola Municipalizada Santa Terezinha

7. Escola Municipal Bataillard

8. Escola Municipal Pedro Amado

9. Escola Municipal Geraldo Ventura Dias

10. Escola Municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues

11. Escola Municipal Germano valente

12. Escola Paroquial Bom Jesus

13. Escola Municipal Prefeito Jamil Sabrá

14. Escola Municipal Américo Fernandes Ribeiro

15. Escola Municipalizada Hercilia Henriques Moret

16. Escola Santa Maria Goretti

17. Escola Municipal Stefan Zweig

18. Escola Municipal Fabrica do Saber

19. Escola Municipal Dr. Rubens de C. Bomtempo

20. Escola Municipal Luiz Carlos Soares

21. Escola Municipal Dom Pedro da Cunha Cintra

22. Escola Municipal Professora Jandira Peixoto Bordignon

23. Escola Municipal Rosemira de Oliveira Cavalcanti

24. Escola Municipal Professora Maria Campos da Silva

25. Escola Paroquial Carlos Demiá

26. Escola Paroquial do Loteamento Samambaia

27. Escola Municipal Johann Noel

28. Liceu Carlos Chagas

29. Escola Municipal Professor Nilton são Thiago

30. Ciep Municipalizado Maestro Guerra Peixe