Desfile cívico no centro de PetrópolisDivulgação

Publicado 07/09/2022 18:54

Petrópolis - O desfile cívico na Rua do Imperador, no Centro Histórico, realizado na manhã desta quarta-feira (7), reuniu milhares de pessoas, que prestigiaram as apresentações de 30 instituições e unidades da rede pública de ensino. As comemorações pela Independência do Brasil tiveram como foco o bicentenário, mas as escolas também falaram de paz e homenagearam o povo brasileiro.

Antes dos desfiles, foi realizado o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Petrópolis pelo vice-prefeito Paulo Mustrangi, pelo comandante do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, tenente-coronel Eduardo Teixeira Costa e pelo comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Celso Jorge Lydia Filho. O hasteamento aconteceu em frente ao palanque das autoridades, no Obelisco.

“Realizar o desfile depois de anos de pandemia e depois de tudo que passamos com as chuvas é demonstração do nosso renascimento. Ver a Rua do Imperador, assim, repleta de gente, e exaltando o nosso povo e país é um momento de muita emoção. Viva o povo brasileiro”, disse o vice-prefeito Paulo Mustrangi. Mais de duas mil pessoas participaram dos desfiles.

A secretária de Educação, Adriana de Paula também ressaltou a importância de retornar com os desfiles cívicos na Rua do Imperador. “Diante de todos os desafios que enfrentamos poder realizar este ato cívico, atraindo tantas pessoas, é emocionante e mostra a nossa força, a força que tivemos para nos reerguer”, comentou a secretária.

A programação da Semana da Pátria também contou com atos cívicos dentro das unidades escolares da rede municipal, que trabalharam o Bicentenário da Independência com os alunos. Também aconteceu a premiação do concurso de redação e desenhos em parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação com a ong SOS Serra, que doou aos vencedores dois tabletes e um smarphone. A deposição de uma coroa de flores no monumento aos soldados petropolitanos, que morreram durante a Segunda Guerra, na Praça dos Expedicionários também fez parte das homenagens.

Confira a lista das instituições e unidades da rede municipal que participaram do desfile cívico

32º Batalhão de Infantaria Leve

Programa Petrópolis Criança Cidadã (PPCC)

Guarda Civil

DTCEA – Pico do Couto

26º Batalhão de Polícia Militar

15º Grupamento de Bombeiros Militar

Defesa Civil

Jeep Clube

Grupo Escoteiros – 130º Dom Pedro II

CEI Professora Patrícia Ferreira e Silva Freitas

E. M. Paulo Freire

E. M. Odette Fonseca – Banda Marcial Odette Fonseca

Escola São João Batista – Banda Ampla Visão

Escola São Judas Tadeu – Banda Marcial Frei Aniceto

E. M. Alto Independência

E.M. Carlos Canedo

Escola São Cristóvão

Escola Germano Valente – Banda Marcial Nilton Rocha

Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz

E. M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo – Banda Marcial Imperial Petropolitana

E. P. Nossa Senhora da Glória - Banda Marcial Prof.ª Leila de Souza Castro

Lions Clube de Petrópolis

C. E. Princesa Isabel – Banda Musical Cavaleiros do Império

Ordens Maçônicas: Ordem das Filhas de Jó; Ordem De Molay

Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio

Força Jovem Universal – FJU

Rotary Club

Grupamento dos Bombeiros Civis

Banda Wolney Aguiar – Colégio Estadual Dom Pedro II