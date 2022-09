O médico Nélio Gomes, chefe do serviço de cardiologia do HST - Divulgação

O médico Nélio Gomes, chefe do serviço de cardiologia do HSTDivulgação

Publicado 12/09/2022 14:33

Petrópolis - As doenças cardiológicas são, na maioria das vezes, silenciosas. O que faz com que muitos casos se apresentem com morte súbita. Por isso, o famoso check up anual é tão importante. A visita ao cardiologista para consulta e realização de exames específicos é capaz de avaliar o risco de desenvolver algum problema cardíaco ou circulatório. Por isso, o mês de setembro foi escolhido como o mês do coração para conscientizar a população acerca dos cuidados com a saúde cardíaca e prevenção de doenças cardiovasculares.

O Setembro Vermelho é uma das datas abraçadas pela campanha da Rede Santa Catarina “Minha Cor é a Saúde - Todos pelo autocuidado que salva vidas”, cujo objetivo é reforçar a importância dos exames e consultas médicas.

Uma referência em cardiologia na região, o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, oferece um Centro Cardiológico onde é possível realizar todos os exames do check up anual. O médico Nélio Gomes, chefe do serviço de cardiologia no hospital, aconselha que as consultas com o cardiologista pediátrico sejam realizadas ainda na infância, a fim de identificar doenças congênitas e traçar condutas de forma preventiva. “A maioria destas doenças só são descobertas na fase adulta, perdendo muito tempo para se fazer um tratamento mais eficaz”, comentou o cardiologista.

Na idade adulta, o atendimento ágil e especializado leva a medidas preventivas precoces e impacta positivamente no tratamento. “Quando existem sintomas, normalmente, são alterações graves e irreversíveis que vão dificultar o tratamento, prejudicando a qualidade de vida do paciente, levando a internações frequentes e necessidade de controle com medicamentos. Por isso, a prevenção é tudo. O diagnóstico precoce evita o desfecho ruim”, explicou o cardiologista.

Por isso, o Hospital Santa Teresa possui uma estrutura completa para atender os pacientes com doenças cardíacas em casos de emergência: corpo clínico especializado, Centro Cardiológico, Pronto atendimento 24 horas, Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, UTI Cardiológica e heliponto.

“Em um quadro de infarto agudo, quanto mais rápido for o primeiro atendimento e o encaminhamento para angioplastia, mais músculo cardíaco é salvo”, esclareceu o médico, explicando que as diretrizes internacionais determinam que a angioplastia seja realizada em até 90 minutos após a chegada ao hospital. “No Hospital Santa Teresa, realizamos o procedimento em média em 56 minutos, resultado do protocolo de atendimento a casos de dor torácica que agiliza o atendimento destes pacientes e do trabalho da equipe de Hemodinâmica que atua 24 horas por dia realizando procedimentos invasivos”, acrescentou o cardiologista, lembrando que ter uma alimentação equilibrada, reduzir o estresse e praticar atividades físicas regularmente podem ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares.