Simulacro de pistola e celular apreendido durante a operação policialDivulgação/PM

Publicado 09/09/2022 16:44

Petrópolis - Policiais Militares do 26º BPM de Petrópolis receberam denúncias de um furto, na tarde desta quinta-feira (8), no distrito de Pedro do Rio. Ao realizarem patrulhamento, observaram dois homens, com as características da denúncia, em uma motocicleta, vindo no sentido oposto.

Quando se aproximaram para uma abordagem, os suspeitos tentaram se livrar de um simulacro de pistola. A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava, onde um dos homens foi preso, enquanto a motocicleta, que era furtada, ficou apreendida. Dois celulares também ficaram retidos na delegacia.