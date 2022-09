Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Reprodução

Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento EconômicoReprodução

Publicado 12/09/2022 14:51

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo, em seu Balcão de Empregos na internet, 78 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura (https://www.petropolis.rj.gov.br) entre esta segunda-feira (12) e a sexta-feira.



O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Departamento de Trabalho e Renda (Detra). Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações.



Veja os empregos desta semana

Açougueiro – Ambos – 25 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência de dois anos na função – 3 vagas



Ajudante de cozinha – Masculino – 25 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vaga



Atendente de lanchonete – Ambos – 20 a 35 anos – Ensino Médio / Experiência de dois anos na função – 1 vaga



Atendente de lojas e supermercados – Masculino – 18 a 30 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 2 vagas



Auxiliar de Corte – Ambos – 18 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência de dois anos na função – 4 vagas



Auxiliar de limpeza – Masculino – 20 a 50 anos – Ensino Fundamental / Experiência na função – 1 vaga



Auxiliar de produção – Ambos – 22 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência de um ano na função – 4 vagas



Auxiliar de serviços gerais – Ambos – 18 a 55 anos – Ensino Fundamental / Experiência de um ano na função – 3 vagas



Auxiliar de serviços gerais – Feminino – 30 a 60 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vaga



Bombeiro Hidráulico – Masculino – 25 a 45 anos – Ensino Médio / CNH, categoria B / Experiência de dois anos na função – 1 vaga



Churrasqueiro masculino - 18 a 60 anos – Ensino Médio – Experiência na função – 3 vagas



Copeiro – Masculino – 25 a 55 anos – Ensino Médio – Experiência na função – 1 vaga



Cortador de roupas – Masculino – 20 a 60 anos – Ensino fundamental / Experiência de dois anos na função – 2 vagas



Cozinheiro – Ambos – 30 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência de dois anos na função – 2 vagas



Eletricista – Masculino – 60 a 90 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vaga



Estampador de tecido – Masculino – 20 a 60 anos - Ensino Fundamental / Experiência na função – 1 vaga



Garçom - Ambos - 25 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 4 vagas



Motorista de ônibus urbano – Ambos – 25 a 59 anos – Ensino Fundamental – CNH, categoria D / Experiência de um ano na função – 15 vagas



Motorista de caminhão - Ambos – 20 a 55 anos – Ensino Fundamental / CNH, categoria C / Experiência de 2 anos na função – 3 vagas



Operador de caixa – Masculino- 20 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vaga



Operador de caixa – Feminino – 22 a 50 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 4 vagas



Padeiro – Ambos – 25 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência de dois anos na função – 3 vagas



Pedreiro – Masculino – 18 a 60 anos – Ensino Fundamental / Experiência na função – 2 vagas



Pizzaiolo – Masculino – 25 a 55 anos – Ensino Médio / Experiência na função – 1 vaga



Repositor de mercadorias – Ambos – 20 a 40 anos – Ensino Fundamental / Experiência na função – 5 vagas



Vendedor de comércio varejista – Feminino – 20 a 40 anos – Ensino Médio / Experiência de um ano na função – 1 vaga



Vigia – Masculino – 20 a 55 anos – Ensino Fundamental / Experiência de dois anos na função – 2 vagas



Auxiliar administrativo (pessoa com deficiência) – Feminino – 20 a 35 anos – Ensino Fundamental / Laudo que ateste a deficiência – 1 vaga

Auxiliar de limpeza (pessoa com deficiência) – Ambos – 18 a 60 anos – Ensino Fundamental / Laudo que ateste a deficiência e permita a realização da atividade – 3 vagas



Auxiliar de serviços gerais (pessoa com deficiência) – Masculino – 20 a 50 anos – Alfabetizado / Laudo que ateste a deficiência – 1 vaga



Eletricista (pessoa com deficiência) – Ambos – 18 a 60 anos – Ensino Fundamental / Laudo que ateste a deficiência e permita a realização da atividade – 1 vaga