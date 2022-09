Festival Serra Serata 2022 – La Vita è Bella! - Reprodução

Festival Serra Serata 2022 – La Vita è Bella!Reprodução

Publicado 13/09/2022 08:07

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis divulgou, por meio do Instituto Municipal de Cultura, as atrações do Serra Serata 2022 – La Vita è Bella! Além da gastronomia, um dos pontos altos da festa, com as tradicionais “pastas” e demais delicias da culinária italiana, dos souvenirs, bebidas e artesanatos, espalhados pelas 30 barracas, o Serra Serata vai contar com mais de 40 atrações durante os oito dias de festa, divididos em dois fins de semana. O Centro Cultural de Cascatinha, na antiga estação de trem, e o Cineclube Raul Lopes, na Escola Cultural, no Centro, também vão estar com programação.

“O Serra Serata é uma festa para toda a família, com atrações das mais diversas para que todos possam estar juntos celebrando a cultura italiana e a contribuição deste povo e seus descendentes para o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

A abertura do Serra Serata será nesta quinta-feira, 15, às 18h, no Palácio de Cristal, com a Banda do Batalhão; performance do gondoleiro nos jardins do Palácio; abertura da exposição “Imperatriz Teresa Cristina, promovida pelo Instituto Histórico de Petrópolis; e show com Ana Hannickel e Orquestra.

Na sexta-feira, 16, tem palestra sobre Teresa Cristina di Borbone, às 17h; performance de gondoleiro, de 18h às 22; performance de Pierrot, Colombina e Arlquin, às 19h; apresentação do Coral Pró-Tempore, às 19h, e Italian Jazz, às 20h.

Já no sábado, além da programação no Palácio de Cristal, das 14h às 22h, tem ainda a reinauguração do Centro Cultural Cascatinha. O local guarda parte da história dos italianos na nossa cidade, mais especificamente aqueles que se instalaram em Cascatinha, muitos para trabalhar na antiga Companhia Petropolitana de Tecidos. A reinauguração será às 10h e vai contar ainda com apresentação do Coral Pró-Tempore e com a abertura da exposição Memorial Fotográfico da História de Cascatinha e da Colonização Italiana. Ainda no sábado, o Cineclube Raul Lopes recebe palestra com o professor Arturo Netto, seguida de filme sobre o movimento cinematográfico neorrealista italiano.

No domingo, fechando o primeiro fim de semana do Serra Serata, a programação segue no Palácio de Cristal com a contação de história Florisbela: Pinóquio, às 11h; apresentação do Coral dos Anjos, às 13h; apresentação de personagens da Commedia Dell’arte, às 15h, Grupo de dança Folclórica Nostra Famiglia, às 15h; e Tributo à Eros Ramazzotti, com Cristiano Gavioli, às 16h; e performance de gondoleiro, de 18h às 22h. O Cine Clube Raul Lopes recebe, às 19h, palestra e filme sobre a história do Cinema Italiano no Mundo e em Petrópolis.

“Preparamos uma programação diversificada para que as pessoas possam desfrutar da cultura italiana, aprender mais sobre os costumes e a história deste belo país e de como eles também foram importantes para construir a história da nossa Petrópolis. Serão dois fins de semana de festa e de muitas descobertas”, ressaltou Diana Iliescu, secretária de Cultura.

A programação completa do Serra Serata que vai dos dias 15 a 18 e 22 a 25 de setembro está no site da Prefeitura de Petrópolis https://web2.petropolis.rj.gov.br/serra-serata/ e também por meio das redes sociais.

SERVIÇO

Serra Serata 2022 - a Vita è Bella

Quando: 15 a 18 e 22 a 25 de setembro.

Onde: Palácio de Cristal

Horário de funcionamento:

Abertura dia 15 de setembro – 18h às 00h

5ª - 10h às 00h

6ª e sábado - 10h às 01h

Domingo - 10h às 00h

Entrada franca