Vistoria começou na entrada da localidade do Amazonas, às margens da rodovia BR-040, antes do túnel do Quitandinha - Divulgação

Vistoria começou na entrada da localidade do Amazonas, às margens da rodovia BR-040, antes do túnel do QuitandinhaDivulgação

Publicado 13/09/2022 08:16

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), vistoriou na manhã desta segunda-feira (12), a região onde será instalada a ligação Bingen-Quitandinha. Representantes da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da concessionária Concer participaram da vistoria. Obras de pavimentação já foram feitas no trecho pelo Governo do Estado, que ainda tem a responsabilidade de fazer as outras intervenções.

A vistoria começou na entrada da localidade do Amazonas, às margens da rodovia BR-040, antes do túnel do Quitandinha. A região será o acesso dos motoristas que vierem do Bingen (pela pista reversível que será sinalizada pela Concer) para o Quitandinha. “Nessa região do Amazonas, já foram feitas as obras de pavimentação que eram de responsabilidade do Estado. A sinalização ficará a cargo da CPTrans”, disse o presidente da Companhia, Fernando Badia.

Do Amazonas, a vistoria continuou no Parque São Vicente, local onde os veículos irão acessar a BR-040 em direção ao Quitandinha. “Esse é o trecho mais sensível dessa ligação Bingen-Quitandinha, porque serão necessárias novas intervenções para garantir a segurança dos motoristas. Essa vistoria foi importante para que pudéssemos analisar os pontos mais críticos e os que ainda precisam de intervenções antes de implantar a ligação”, comentou Fernando Badia.

Entre as obras que ainda precisam ser feitas está a construção de uma passarela para pedestres (antes do túnel do Quitandinha) e intervenções na pista de saída do Parque São Vicente. De acordo com o subsecretário de Estado de Obras e infraestrutura, Pedro Ramos, ainda será aberta licitação para a construção da passarela. Com relação ao acesso à BR-040 pelo Parque São Vicente, ficou acordado que a Concer e o Estado pediram autorização a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre as intervenções na região.

Após a vistoria, os representantes se encontram com a promotora de justiça do Ministério Público Estadual (MPE) Zilda Januzzi, onde foi apresentado o resultado da inspeção. Além de Fernando Badia, técnicos da CPTrans e Pedro Ramos, também participaram da vistoria Alcimar Penna, gerente de Engenharia e Conservação da Concer; Chrystian Lourenço, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e Jamir Carlos Bezerra, engenheiro chefe do DER.