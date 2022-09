Última vez que o campeonato para as mulheres foi disputado pela última vez na cidade em 2010 - Divulgação/Foto: Ari Gomes

Publicado 16/09/2022 09:14

Petrópolis - Chegou a hora da definição no Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Petrópolis. A competição que voltou a ser realizada na cidade após 12 anos sem disputas oficiais, voltou a ser organizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) e terá o início da fase de semifinal neste sábado (17). Na última vez que o campeonato para as mulheres foi disputado pela última vez na cidade em 2010, com o Petropolitano FC foi o grande campeão.



Os dois jogos de idas das semis acontecerão no Ginásio Affonso Paoni, no Serrano FC. Às 19 horas, o AMorin/Guerreiras FC, a equipe que liderou a fase classificatória sem nenhuma derrota, vai enfrentar o time do EC Vera Cruz que fez 4 pontos. Do outro lado da chave, às 20h30, o Laginha FC, que foi o segundo colocado na fase anterior, enfrenta o Serrano FC, que ficou com a terceira posição.

O jogo de volta entre as equipes será realizado no sábado da próxima semana (24), no ginásio João Alexandre Cordeiro, no Laginha FC. A final será realizada em jogo único, com mando de quadra e vantagem do empate para a equipe de melhor campanha.

Mais informações sobre a competição estão disponíveis no site www.ligapetropolitana.com.br e nas redes sociais da LPD, no Facebook Liga Petropolitana de Desportos e Instagram @ligapetropolitanadedesportos.