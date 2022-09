Material apreendido com os homens detidos no posto de gasolina no Quitandinha - Divulgação/PM

Publicado 13/09/2022 14:59

Petrópolis - Dois suspeitos de praticarem um assalto no bairro Independência foram contidos e detidos em um posto de gasolina no Quitandinha na manhã desta terça-feira (13). Os homens teriam assaltado uma mulher, levado seu celular e cartões de crédito.

Rastreando o celular, a mulher conseguiu localizar os suspeitos no posto de combustíveis, foi até o local com o marido, que de posse de uma arma de fogo conseguiu render os homens até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia, os supostos assaltantes, um deles portanto um revólver calibre 32, foram presos em flagrante e levados para a 105ª DP, no Retiro, onde foram autuados por uso de entorpecentes e estelionato, já que portavam drogas e chegaram a usar o cartão da vítima para abastecer o carro utilizado na fuga.

O marido da vítima também teria sido autuado, pois não tinha autorização para portar arma de fogo.