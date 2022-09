Ativação da última das 7 salas do setor ocorreu no sábado (10) - Divulgação

Publicado 14/09/2022 08:15

Petrópolis - O Centro Cirúrgico do Hospital Alcides Carneiro (HAC) já está funcionando com 100% de sua capacidade. A ativação da última das sete salas do setor ocorreu no sábado (10), e foi possível graças a aquisição de novos equipamentos, como uma mesa cirúrgica, um bisturi eletrônico e um foco cirúrgico, além de outros materiais e insumos, totalizando um investimento de mais de R$ 170 mil.

"Esta é a primeira vez que todas as salas estão plenamente disponíveis para o atendimento dos nossos pacientes. É uma grande conquista para a população, especialmente para as pessoas que aguardam pelos procedimentos. Em agosto, já batemos o recorde de cirurgias no Hospital, com a ampliação dos turnos do Centro Cirúrgico. Agora, com todas as salas funcionando em sua plena capacidade pela primeira vez na história, a expectativa é a de que esses números continuem crescendo e o tempo de espera seja cada vez menor", comemorou o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

"Com muito empenho e planejamento estamos recuperando a saúde no município, aumentando a capacidade das nossas unidades de saúde com responsabilidade, investindo em um projeto bem estruturado e estratégico na oferta dos serviços públicos de saúde no município", afirmou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

"Em conjunto com a Secretaria de Saúde, estamos conseguindo realizar a missão que recebemos do prefeito Rubens Bomtempo, que é resgatar o Hospital Alcides Carneiro, oferecendo agilidade e eficiência no atendimento aos pacientes", declarou o diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa.