Novidade tem como objetivo facilitar o acesso dos passageiros que trabalham em empresas localizadas no trecho da BR-040Divulgação

Publicado 17/09/2022 09:53

Petrópolis - Os moradores do terceiro distrito de Petrópolis agora têm a opção de uma nova linha de ônibus, da Turp Transporte, a partir desta sexta-feira (16). Com 12 viagens diárias previstas, a 714 – Terminal Itaipava x Bonsucesso é circular, e vai atender a 18 pontos de ônibus ao longo do trajeto. A novidade tem como objetivo facilitar o acesso dos passageiros que trabalham em empresas localizadas no trecho da BR-040.

O itinerário tem início no Terminal Itaipava, seguindo pela Estrada União e Indústria até Bonsucesso e, depois, retornando ao terminal pela BR-040, na localidade popularmente conhecida como “Arranha-Céu”.

“Temos o compromisso em prestar um serviço de qualidade à população, atendendo a demanda, de acordo com a necessidade. Diante disso, elaboramos um quadro de horários que vai atender os trabalhadores de maneira efetiva, principalmente, nos horários de pico”, pontuou Jean Moraes, diretor da empresa.

Pela manhã, o ônibus vai operar com cinco horários, sendo o primeiro às 6h, e os demais às 6h40, 07h20, 8h e 8h40. À tarde, a linha vai circular às 12h30, 14h30, 15h30 e 17h30. No período noturno, o coletivo vai atender às 18h30, 19h40 e 20h40. Todos os horários foram elaborados com base em análises técnicas e escalonamento de horário das atividades empresariais. A linha está sendo testada e podem ocorrer ajustes na quantidade de viagens e horários, de acordo com a procura pelo serviço.

Para saber detalhes sobre a nova linha, basta acessar as redes sociais da empresa no Facebook ou Instagram, através do @turptransporte. O quadro de horários, trajeto e a localização do ônibus já estão disponíveis gratuitamente no aplicativo Cittamobi, que mostra em tempo real a operação dos veículos da Turp Transporte.