Procon Petrópolis realizou 41 atendimentos no bairro Vicenzo RivettiDivulgação

Publicado 16/09/2022 09:25

Petrópolis - O atendimento itinerante do Procon Petrópolis realizou 41 atendimentos no Vicenzo Rivetti, durante ação social da Prefeitura na quarta-feira (14). A ação aconteceu ao lado do conjunto habitacional (no Centro Comercial) e vai se estender, quinzenalmente, para outras regiões da cidade, onde os consumidores poderão fazer agendamentos, esclarecer dúvidas e fazer registros de reclamação.



Cerca de 80% das reclamações foram contra a concessionária de energia elétrica Enel. “Conseguimos solucionar 90% dos registros contra a concessionária, devido a uma parceria que possuímos com a Enel, onde de forma permanente buscamos soluções para problemas como a revisão de valores de contas e parcelamentos”, explicou o coordenador do Procon, Fafá Badia.



As ações itinerantes do Procon têm o objetivo de evitar o deslocamento do consumidor até a sede da entidade, no Centro, buscando dar mais conforto e agilidade no atendimento. “Os casos que não seja possível a resolução durante a visitas a comunidade, as denúncias são registradas e acompanhadas pelas nossas equipes na sede do Centro”, frisou o coordenador. A próxima ação está prevista para o centro do distrito da Posse.



O Procon Petrópolis fica localizado na Rua Dr. Moreira da Fonseca, número 33, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O telefone para contato é (24) 2246 8769.