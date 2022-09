Operação é realizada em conjunto entre a Comdep e a Secretaria de Obras do município - Divulgação

Publicado 16/09/2022 16:18

Petrópolis - Para aumentar a vazão dos rios e prevenir alagamentos, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), está atuando na limpeza manual dos rios, córregos e canaletas do município. Nos locais onde os equipamentos não tem acesso, as equipes atuam desobstruindo as calhas, retirando os resíduos, realizando a roçada, retirando o excesso de mato e recuperando as margens e a mata ciliar.

A limpeza manual já foi realizada pelas equipes nos rios e córregos da Rua Olavo Bilac, Rua Cristovão Colombo, Rua Souza Franco, Rua Dr. Sá Earp, Rua Caldas Vianas, Rua do Imperador, Av. da Imperatriz, Av. Koeler, Rua Roberto Silveira, Rua Alfredo Pachá, Rua Raul Veiga, Estrada do Independência, Av. Milton de Carvalho, Rua Pedro Elmer e Morin.

Além disso, a Comdep está trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, que é feito tanto de forma manual, quanto com auxílio de um caminhão sugador. A operação é realizada em conjunto entre a Comdep e a Secretaria de Obras do município. As equipes já realizaram a limpeza de mais de dois mil bueiros desde as fortes chuvas que atingiram a cidade em 15 de fevereiro e 20 de março.

“A prefeitura tem atuado incansavelmente nas ações de manutenção, recuperação e cuidado com a cidade. Estamos avançando muito, e vamos continuar atuando de forma intersetorial, buscando cada vez mais celeridade nos trabalhos”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

O presidente da Comdep, Cedenyr Vieira, explica que, para o serviço ser eficaz, é necessário que a população se conscientize sobre o descarte correto de resíduos. “As bocas de lobo são a porta de entrada do sistema de drenagem. Tudo que é descartado de forma inadequada pela população vai parar nos bueiros, comprometendo a vazão do sistema, impedindo que a água da chuva seja canalizada e provocando aumento de inundações”, ressaltou.