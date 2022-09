Semana do Dia Mundial Sem Carro será oficialmente aberta neste domingo - Reprodução

Semana do Dia Mundial Sem Carro será oficialmente aberta neste domingo

Publicado 17/09/2022 09:31

Petrópolis - A semana do Dia Mundial Sem Carro será oficialmente aberta neste domingo (16). Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e empresa Mirante Eventos, acontece mais uma edição do Petrópolis Bike Day. Com a previsão de adesão de cerca de 400 ciclistas, a concentração está marcada para às 8h30, na Rua Alfredo Pachá, onde será realizada a largada.

O percurso terá sete quilômetros com trajeto pelas ruas do Centro Histórico. “Tanto o poder público quanto a sociedade, precisa começar a pensar em outros modos de transporte além do carro. Quando fiz a ciclofaixa da “Barão”, por exemplo, foi com a intenção de começarmos a pensar na bicicleta como alternativa”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas até a manhã do evento, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/petropolis-bike-day/1701014. “Além de ser uma forma de incentivar a população a diminuir o uso do carro, com esta ação também estamos estimulando a população a praticar a atividade física”, frisa o gerente de esportes da Secretaria de Esportes, André Fernandes.