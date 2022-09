Drogas apreendidas no bairro Independência - Divulgação/PM

Drogas apreendidas no bairro IndependênciaDivulgação/PM

Publicado 19/09/2022 09:31

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 26º BPM de Petrópolis apreenderam na tarde deste domingo (18) drogas no bairro Independência. Na ocasião os militares em patrulhamento avistaram um indivíduo em atitude suspeita e, ao se aproximarem para efetuar abordagem, o acusado fugiu deixando cair uma bolsa contendo entorpecentes e material para endolação.

Foram apreendidos 60 cápsulas de cocaína e 3000 eppendorfs para endolação. A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, no Retiro.