Serra Serata – La Vita è Bella - Divulgação

Serra Serata – La Vita è BellaDivulgação

Publicado 20/09/2022 13:41 | Atualizado 20/09/2022 14:23

Petrópolis - A chuva e o frio se fizeram presentes durante quase todo o primeiro fim de semana da Serra Serata, em homenagem à imigração Italiana, em Petrópolis, mas o clima da festa foi aquecido pela alegria, característica deste povo importantíssimo para o desenvolvimento da cidade.



“É um grande prazer poder reverenciar os italianos que imigraram para a nossa cidade, na presença dos seus descendentes e moradores e turistas que se interessam pela história, música e gastronomia italianas”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



A programação cultural da 13ª edição do Serra Serata segue a partir da próxima quinta-feira, 22, e vai até o dia 25. No entanto, as mais de 30 barracas de comidas típicas italianas, artesanato flores e cervejas artesanais estarão funcionando também nesta quarta-feira, 21, de 10h às 22h, a pedido dos empresários que comercializam as delícias do cardápio elaborado pela Casa D’Italia.



A abertura extra foi um pedido dos expositores, por conta da chuva que caiu durante os primeiros dias de festa. Além disso, é mais um dia inteiro para que petropolitanos e visitantes possam aproveitar a gastronomia italiana.

Durante a festa, as secretarias de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico estão trabalhando em uma pesquisa de satisfação, junto a moradores e turistas, para levantar o perfil de frequentadores do Serra Serata, avaliação sobre a festa e se indicariam para amigos e familiares. No final, esses dados serão utilizados para garantir ajustes durante a festa e melhorias nas próximas edições.



“Nosso objetivo é entregar uma experiência completa para moradores e turistas que visitam a nossa cidade, não só para visitar os pontos turísticos e fazer uma imersão na história, mas também para aproveitar a pluralidade de eventos oferecidos”, ressaltou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.



A programação completa do Serra Serata está no site do evento https://web2.petropolis.rj.gov.br/serra-serata/, onde também é possível encontrar curiosidades e a história da imigração Italiana em Petrópolis.



SERVIÇO

Serra Serata 2022 - a Vita è Bella

Palácio de Cristal

*Área Gastronômica

21/09 - 10h às 22h

*Área gastronômica e programação cultural

22/09 - 10h às 00h

23 e 24/09 - 10h às 01h

25/09 - 10h às 00h

Entrada gratuita



Disque Turismo

0800 024 1516

WhatsApp: (24) 2237-3321

Funcionamento: De segunda a sábado - 9h às 17h / Domingos e feriados - 9h às 14h