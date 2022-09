Caminhada eleitoral termina em confusão e agressões físicas em Belford Roxo - Reprodução

Caminhada eleitoral termina em confusão e agressões físicas em Belford RoxoReprodução

Publicado 27/09/2022 19:13

Rio - Uma caminhada eleitoral, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, resultou em confusão e agressões físicas entre apoiadores de candidatos rivais do município, na última segunda-feira (26). Uma mulher teria perdido o bebê após ser agredida com um soco na cabeça e cair de barriga no chão.

O vereador Danielzinho (PSDB), candidato a deputado estadual, e a candidata a deputada federal Sula do Carmo (Avante) afirmaram que os seus apoiadores foram agredidos por apoiadores da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, ambos do União Brasil, pelo qual tentam a reeleição.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos das agressões. Em um dos registros, um homem é jogado no chão e chutado diversas vezes.



Caminhada eleitoral acaba em agressões físicas de apoiadores de candidatos rivais em Belford Roxo, na última segunda-feira (27).



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/qbrQfMvZE8 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 27, 2022



Em outro, uma mulher grita desesperadamente que estão agredindo outras mulheres.

Em outro, uma mulher grita desesperadamente que estão agredindo outras mulheres.

Uma caminhada eleitoral em Belford Roxo acabou em confusão na última segunda-feira (27).



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/kmDiHh0Q6N — Jornal O Dia (@jornalodia) September 27, 2022



Danielzinho registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo). Em suas redes sociais, o vereador disse que foi covardamente atacado pelos apoiadores e segurança do prefeito de Belford Roxo Waguinho (União Brasil)

Danielzinho registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo). Em suas redes sociais, o vereador disse que foi covardamente atacado pelos apoiadores e segurança do prefeito de Belford Roxo Waguinho (União Brasil)

O candidato a deputado estadual Danielzinho (PSDB) registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo) após briga com feridos em uma caminhada eleitoral em Belford Roxo.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/RJ6JnSPoSS — Jornal O Dia (@jornalodia) September 27, 2022

Sula do Carmo disse nas redes sociais que está indignidade, magoada, decepcionada e que estava em uma caminhada pacífica no bairro Roseiral, na maior alegria, e de repente surgiu homens todos de preto comandados pelo vereador Igor Feio (MDB) e Fabio Sperendio, o chefe de segurança do prefeito Waguinho, batendo nas pessoas e colocando arma na cara das pessoas. Ela disse ainda que tentaram virar o carro dela, mas ela não estava no carro. "Não precisa disso. Será que não pode disputar no voto?", questionou no vídeo.



A violência e a tirania andam de mãos dadas no município de Belford Roxo, sofremos hoje algo imaginável no ato de liberdade de expressão e democracia. Mas a nossa Força vem do Senhor Deus que nos sustenta e nos faz permanecer. pic.twitter.com/k0ePMTnxx3 — Sula do Carmo (@SuladoCarmo_) September 27, 2022

Procurada, a assessoria da Polícia Civil informou que os agentes da delegacia ouviram os envolvidos e que o procedimento será encaminhado para a Polícia Federal (PF).

Já a assessoria da Polícia Militar disse que o 39º BPM (Belford Roxo) havia sido acionado. Porém, o tumulto já havia sido dispersado quando chegou ao local.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Belford Roxo também foi procurada, mas não se manifestou até o momento.

Reportagem por Anna Clara Sancho.