Suspeito foi atendido emergencialmente por um policial do Bope durante operação no Complexo da MaréReprodução

Publicado 27/09/2022 18:44

Rio - Um agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prestou os primeiros socorros a um suspeito de tráfico durante a operação nesta segunda-feira (26) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito não identificado foi baleado e o agente estabilizou o ferimento aplicando três pontos.

A PM informou que o homem é segurança do chefe da organização criminosa que atua na Vila dos Pinheiros. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso e segue detido na unidade.