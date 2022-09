Parentes, amigos e profissionais do Águas do Rio estiveram presentes no velório - Cleber Mendes/Agência O Dia

Parentes, amigos e profissionais do Águas do Rio estiveram presentes no velórioCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/09/2022 17:12

Rio - O corpo do bombeiro hidráulico Reginaldo Nogueira, de 46 anos, baleado e morto a caminho do trabalho , foi sepultado na tarde desta terça-feira (27), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. Na manhã de domingo (25), Reginaldo havia parado para tomar café em uma padaria próxima à comunidade Parque Arará, antes de se apresentar ao trabalho na Concessionária Águas do Rio, quando foi atingido por uma bala perdida.

Segundo a Polícia Militar, bandidos e PMs trocavam tiros na região. Ferido por um disparo, o bombeiro hidráulico foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Abalados, familiares de Reginaldo não quiseram falar com a imprensa durante o cortejo.

fotogaleria

Cerca de 100 pessoas, entre a esposa Cristiane Nunes, sua filha e enteado, além de amigos e colegas da Águas do Rio, estiveram presentes no enterro do bombeiro. Cerca de 100 pessoas, entre a esposa Cristiane Nunes, sua filha e enteado, além de amigos e colegas da Águas do Rio, estiveram presentes no enterro do bombeiro.

Reginaldo foi morto na manhã do último domingo. Ele se encaminhava para o trabalho, na companhia Águas do Rio, quando foi atingido por um disparo. No mesmo momento, PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará e traficantes trocavam tiros nas ruas Célio Nascimento com Carlos Matoso Corrêa, em Benfica.

"Os policiais reagiram e os criminosos fugiram. Após o tiroteio, os agentes encontraram um homem ferido e o socorreram para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde a vítima não resistiu aos ferimentos", disse em nota.



Ainda de acordo com a PM, os policiais envolvidos se apresentaram à Delegacia de Homicídios da Capital e a pistola do militar que efetuou os disparos foi entregue à perícia. A Corregedoria Geral da Corporação acompanha diretamente o caso.

A Polícia Civil investiga a morte de Reginaldo. Ainda não há informações sobre de onde partiu o tiro que o atingiu.



A concessionária Águas do Rio lamentou a morte do funcionário: "(A Águas do Rio) se solidariza neste momento de dor e está prestando toda assistência à família". Ainda segundo a concessionária, o funcionário "deixará saudades e o exemplo de um profissional dedicado para todos os seus colegas". Reginaldo era agente de saneamento e trabalhava desde o início das operações da concessionária.