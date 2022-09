Prefeitura pode cassar a concessão da Linha Amarela por superfaturamento de obras - Fernando Frazão/Agência Brasil

Prefeitura pode cassar a concessão da Linha Amarela por superfaturamento de obrasFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 27/09/2022 22:08 | Atualizado 27/09/2022 22:23

Rio – A Prefeitura do Rio iniciou, nesta terça-feira (27), processo administrativo para verificar a possibilidade de cassação do contrato de concessão da Linha Amarela.

A decisão ocorre após conclusões de perícia determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que constatou um superfaturamento de R$ 72 milhões - valores da época - em obras feitas na via a partir de 2010.

Na época, a Prefeitura do Rio e a Lamsa, concessionária que administra a via, assinaram, em 2010, o 11° aditivo ao contrato, que ampliou em 15 anos a concessão da Linha Amarela, uma das mais importantes vias expressas do Rio, que liga a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Como contrapartida, a empresa deveria fazer investimentos na via no montante total de R$ 252 milhões. Mas, de acordo com a perícia determinada pelo STF, foram verificados valores bem superiores ao que foi efetivamente gasto.



Em vídeo, o prefeito Eduardo Paes falou da identificação do superfaturamento de obras realizado no contrato do aditivo. Segundo o prefeito, este superfaturamento caracteriza uma nulidade neste aditivo, ou seja, essa prorrogação de 15 anos é como se não precisasse existir mais.

Sobre a Linha Amarela! pic.twitter.com/43ryONjHZC — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 27, 2022



A autorização para a abertura do processo administrativo será publicada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do município. Caso o contrato seja tornado nulo, a concessão da Linha Amarela será encerrada no dia 31 de dezembro e volte para a administração da prefeitura. A Prefeitura do Rio deverá realizar nova concessão da via estabelecendo valor de pedágio mais baixo do que o cobrado atualmente. A autorização para a abertura do processo administrativo será publicada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do município. Caso o contrato seja tornado nulo, a concessão da Linha Amarela será encerrada no dia 31 de dezembro e volte para a administração da prefeitura. A Prefeitura do Rio deverá realizar nova concessão da via estabelecendo valor de pedágio mais baixo do que o cobrado atualmente.

Procurada, a assessoria de imprensa da Lamsa não se manifestou até o momento.