Material apreendido com os suspeitos no Aterro do FlamengoFoto: Divulgação / PMERJ

Publicado 28/09/2022 09:30 | Atualizado 28/09/2022 09:58

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (27), quatro suspeitos de roubo no Flamengo, Zona Sul do Rio. Com eles, os agentes encontraram celulares e uma faca. As identificações dos homens não foram divulgadas.

De acordo com a PMERJ, agentes do 2º BPM (Botafogo) faziam patrulhamento no Aterro do Flamengo quando viram os homens em um ônibus. Após a abordagem, os suspeitos foram presos. Posteriormente, o quarto homem, que estava com uma faca, foi preso.

A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).