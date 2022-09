Cariocas precisaram de guarda-chuva para caminhar pela Avenida Niemeyer por conta da chuva que atinge a cidade nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cariocas precisaram de guarda-chuva para caminhar pela Avenida Niemeyer por conta da chuva que atinge a cidade nesta quarta-feiraReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/09/2022 07:12 | Atualizado 28/09/2022 09:31

Rio - A chuva que começou a cair na noite desta terça-feira (27) deve permanecer na cidade do Rio até o próximo domingo (2), por conta da atuação de áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste e a aproximação e passagem de uma frente fria. Nesta quarta-feira (28), o dia será de céu encoberto e deve chover moderamente ao longo da manhã, podendo ficar forte no período da tarde. Além dos guarda-chuvas, os cariocas vão precisar garantir os agasalhos, já que a máxima prevista é de 24º C e a mínima de 16º C, com ventos moderados.

Por conta das pistas escorregadias, alguns acidentes foram registrados no município na manhã desta quarta, além de retenções nas principais vias. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a queda de uma motocicleta por volta das 6h30 ocupou uma faixa da Avenida Pastor Martin Luther King, na altura do Engenho da Rainha, sentido Del Castilho. A Avenida Presidente Vargas também foi liberada por volta das 6h, depois que um acidente entre um ônibus e um caminhão ocuparam a pista central na altura da Cidade Nova, no sentido Candelária.

Houve ainda uma ocorrência envolvendo um carro na Linha Vermelha, na altura da Rodovia Presidente Dutra, e um acidente envolvendo dois automóveis, na altura da Infraero, ambos no sentido Centro, que mantêm a via parcialmente fechada. Há ainda outro acidente, na altura do Hospital do Fundão, que provaca reflexos no tráfego desde o Jardim América.

A chegada ao Centro da cidade também acontece com lentidão pela Avenida Francisco Bicalho, na descida do gasômetro, e a Avenida Brasil registra pontos de retenção no sentido Centro, na altura do Caju, e fluxo intenso na altura de Bonsucesso. No mesmo local, um acidente com ônibus ocupa uma faixa da via, sentido Zona Oeste, também na altura do Caju. A CET-Rio e os bombeiros atuam no local.

Na Linha Amarela, há trânsito lento no sentido Fundão, da saída 4, em Pilares, até a saída 9, na Avenida Brasil. No sentido Barra da Tijuca, há fluxo intenso da saída 1B, na altura da Avenida Geremário Dantas até a Ayrton Senna. Na Avenida das Américas, sentido São Conrado, um veículo colidiu com um poste e ocupa uma faixa da pista cental, na altura do shopping Rio Design, causando reflexos no trânsito desde o Campo Olímpico de Golfe. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, acidentes com um carro na altura do KM 3 e com uma moto no KM 5,5, ambos no sentido Grajaú, provoca lentidão nos trechos.

Uma batida entre um carro e uma motocicleta no sentido Rio da Ponte Rio-Niterói ocupou uma faixa no sentido Rio, que foi liberada por volta das 9h20. De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via, duas pessoas em estado moderado foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O tempo de travessia é de 34 minutos.



A quinta-feira (29) também será de céu encoberto, com chuva moderada a forte isolada a qualquer momento. Com vento forte, os termômetros podem registrar máxima de 22º C e mínima de 16º C. Já na sexta-feira (30), pode chover fraco a moderadamente e as tempuraturas podem ficar entre os 22º e 13ºC. Os ventos ficam moderados.



O fim de semana também não será de praia. No sábado (1º), há previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde, com vento fraco a moderado. A máxima pode chegar aos 24º C, com mínima de 15º C, e o céu ficará nublado a encoberto. Já o domingo (2) deve ser de chuva fraca, com termômetros podendo chegar aos 25º C, com mínima de 15º C. Os ventos ficam fracos a moderados e o dia será nublado a encoberto.