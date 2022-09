Mulher grávida é ferida em ato de violência política, em São Gonçalo - Reprodução

Mulher grávida é ferida em ato de violência política, em São GonçaloReprodução

Publicado 28/09/2022 19:47 | Atualizado 28/09/2022 21:09

Rio – Vídeos que circulam nas redes sociais denunciam um caso de violência política ocorrida em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na quinta-feira passada (22).

Nos registros, pessoas que trabalhavam em uma panfletagem para o candidato a deputado federal Dimas Gadelha (PT) relatam ter sido agredidas por um grupo ligado ao Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro.

Uma mulher grávida teria sido empurrada por um dos agressores e atingida acidentalmente por um caminhão reboque da prefeitura que dava assistência ao evento de 132 anos da emancipação do município, na Avenida Maricá. O vídeo mostra a mulher sendo atendida por uma equipe do Samu. Ela e o bebê passam bem.

Em um outro vídeo postado por Eliane Campos, que estava no local no momento da briga, ela afirma que "ataque de ódio feito pelo PL com gritos de ordem 'é guerra' a trabalhadores na campanha do Dr. Dimas". Nas imagens, um homem relata que foi agredido por pessoas ligadas ao Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo pelo PL. Ele diz que pediu calma e ainda assim foi agredido.

@LulaOficial Não iremos nos calar não iremos nos intimidar. Ataque de ódio feito pelo PL com gritos de ordem:É GUERRA a trabalhadores na campanha do Dr.Dimas pic.twitter.com/vn73BLfUBq — Liane 50.050 (@LiianeO) September 26, 2022 Sobre o caso, a Prefeitura de São Gonçalo informou que "questões de violência, confusões e brigas, sejam elas de caráter político ou não, em vias públicas, não competem ao município. E reitera que todos os eventos promovidos pela Prefeitura de São Gonçalo, nas comemorações de aniversário, aconteceram sem qualquer incidente. O fato mencionado ocorreu em via pública e não compete ao município tal responsabilidade. A Prefeitura reitera, ainda, que o evento particular programado nas proximidades do incidente, com apoio municipal, não havia sido iniciado".

Procurada, a assessoris de imprensa da Polícia Civil ainda não se manifestou.