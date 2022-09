Chuva deixou o Mirante do Leblon, na Zona Sul, vazio nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Chuva deixou o Mirante do Leblon, na Zona Sul, vazio nesta quarta-feiraReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/09/2022 18:53 | Atualizado 28/09/2022 18:58

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização nível dois às 17h25, desta quarta-feira (28), de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido à previsão de chuva moderada para as próximas duas horas.



O nível dois, em uma escala de cinco, significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar novamente devido à chuva e outros fatores.



A chuva fraca a moderada, conforme explicação do COR, resulta de núcleos de chuva que vêm se deslocando da Região Médio Paraíba e Baixada Fluminense para a cidade do Rio de Janeiro.



Segundo o Sistema Alerta Rio, os bairros onde mais choveu até agora foram o Alto do Boa Vista, na Zona Sul, e Grota Funda, na Zona Oeste, com 1,6 milímetros, registrado às 17h45. Nas últimas 24h, o bairro da Zona Sul choveu 34 milímetros.



Em seguida vêm os bairros de Campo Grande e Estação Grajaú/Jacarepaguá, ambos na Zona Oeste, onde o Alerta Riu registrou chuva de até 1,2 milímetro.



Frente fria vai fechar tempo até domingo



A chuva deve permanecer na cidade do Rio até o próximo domingo (2), por conta da atuação de áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste e a aproximação e passagem de uma frente fria. Além dos guarda-chuvas, os cariocas vão precisar garantir os agasalhos, para esta quarta-feira, já que a máxima prevista é de 24º C e a mínima de 16º C, com ventos moderados.



A quinta-feira (29) também será de céu encoberto, com chuva moderada a forte isolada a qualquer momento. Com vento forte, os termômetros podem registrar máxima de 22º C e mínima de 16º C. Já na sexta-feira (30), pode chover fraco a moderadamente e as tempuraturas podem ficar entre os 22º e 13ºC. Os ventos ficam moderados.



O fim de semana também não será de praia. No sábado (1º), há previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde, com vento fraco a moderado. A máxima pode chegar aos 24º C, com mínima de 15º C, e o céu ficará nublado a encoberto. Já o domingo (2) deve ser de chuva fraca, com termômetros podendo chegar aos 25º C, com mínima de 15º C. Os ventos ficam fracos a moderados e o dia será nublado a encoberto.