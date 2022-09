Homem destruiu prateleiras com chutes e empurrões na Drogaria Venâncio no bairro do Recreio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 28/09/2022 18:58 | Atualizado 28/09/2022 19:07

Rio - Um homem não identificado foi preso por quebrar as prateleiras de uma farmácia na tarde desta segunda-feira (26) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Drogaria Venâncio, o suspeito tentou comprar um medicamento controlado, mas apresentou uma receita fora dos padrões exigidos pela Anvisa. Com isso, a loja não vendeu o remédio ao cliente, que agiu de forma descontrolada.



Agentes dos 31º BPM (Recreio) foram acionados e constataram o dano no local. A gerência do estabelecimento já havia acalmado o homem, que foi encaminhado à 42ª DP (Recreio). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o suspeito arranca e destrói as prateleiras com chutes e empurrões.

CONFIRA:

Venancio do recreio RJ pic.twitter.com/8uLB1ZJnot — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) September 28, 2022

A Polícia Civil informou que o homem sofreu um surto psicótico. Dessa maneira, ele foi encaminhado a um hospital psiquiátrico após o registro da ocorrência.