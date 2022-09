Rio não registra novos casos nem mortes - Reprodução

Rio não registra novos casos nem mortesReprodução

Publicado 28/09/2022 19:09

Rio - O Estado do Rio não registrou novos casos de covid-19 e nem mortes nas últimas 24 horas. De acordo com o Painel Coronavírus Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado tem até o momento um total de 2.513.549 diagnósticos positivos para o vírus e 75.688 óbitos.



A taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 23% e a dos leitos de enfermaria está em 17%. Já a letalidade da doença manteve o mesmo percentual de 3,01% registrado.



Segundo a secretaria, o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.



Vacinação no Rio

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também devem retornar aos postos de vacinação da cidade, as crianças que ainda não receberam a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, respeitando o intervalo estipulado no comprovante.