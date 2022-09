Suspeito foi preso nesta quarta-feira (28) pela DHC - Reprodução

Publicado 28/09/2022 17:46 | Atualizado 28/09/2022 18:04

Rio- A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta quarta-feira (28), em Todos os Santos, Zona Norte do Rio, o suspeito de matar a ex-mulher , Michele da Conceição Alexandrino Leite, de 27 anos, a facadas no último sábado (24) no Morro do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, também na Zona Norte.

De acordo com testemunhas, Michele levou ao menos 27 facadas do ex-marido, identificado como Pablo Souza da Silva, que não aceitava o fim do relacionamento. A vítima foi socorrida, mas já chegou morta no Hospital Souza Aguiar. Ela deixa três filhos.

Segundo conhecidos de Michele, Pablo é viciado em drogas e também possui passagens pela polícia por tráfico e uso de drogas. A vítima tinha uma medida protetiva contra ele. Até o momento, não há mais detalhes sobre a prisão do suspeito.