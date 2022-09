Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sms) ocuparam o gabinete do secretário Rodrigo Prado para exigir uma reunião sobre projeto de plano de carreira - Divulgação

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sms) ocuparam o gabinete do secretário Rodrigo Prado para exigir uma reunião sobre projeto de plano de carreiraDivulgação

Publicado 28/09/2022 22:45

Rio – Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ocuparam, nesta quarta-feira (28), o gabinete do secretário Rodrigo Prado para exigir uma reunião sobre projeto de plano de carreia. A ocupação, que contou com aproximadamente 40 pessoas, durou das 15h às 19h, sem o comparecimento do secretário. De acordo com alguns servidores, alguns guardas tentaram tirar o grupo do local.

Em depoimentos ao DIA, o grupo reclama que luta pelo plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) há 12 anos com debates na Câmara Municipal. Atualmente, os servidores com ensino superior recebem cerca de R$ 3 mil mensais. Eles afirmam que não tiveram reajuste salarial de acordo com a inflação. O grupo ainda afirma que a alíquota de desconto do salário subiu de 11% para 14%. Desde fevereiro de 2022, data da entrada, o processo administrativo está em tramitação.

A SMS faz reuniões com os sindicatos dizendo que está negociando com os servidores e afirma ainda que vai mandar pata o impacto orçamentário da Secretaria Fazenda, mas não envia. O processo não foi ainda recebido na SMS.

Ainda de acordo com o grupo, o secretário não recebe os servidores e desmarca as mesas de negociação, previstas por Lei. Para que o município receba o repasse do SUS, as mesas têm que acontecer. “O foco principal é o abuso da Secretaria Municipal de Saúde em falar que está negociando, que enviou o plano para a Fazendo, enquanto o processo está engavetado entre o protocolo e a Secretaria de Saúde”, disse Maristela, que é servidora desde 2007.

Sobre as reuniões previamente marcadas, Maristela disse que é comum a SMS desmarcar sem um aviso prévio.

"Chega o dia, eles desmarcam. Toda vez, chega o dia, eles desmarcam. Já desmarcaram várias, uma sequência. Tanto que em agosto nem teve. Na audiência pública, eles não vão, mandam um representante que não sabe informar. Hoje, queria que conversássemos com a Cristina Terra (assessora do secretário), uma informante que não sabe informar. Então, é medida protelatória. Inventa uma data e desmarca", afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, justificou a agenda do secretário, mas não entrou em detalhes específicos sobre as reuniões.

"Um grupo de profissionais esteve no gabinete do secretário municipal de Saúde, nesta quarta-feira (28), solicitando uma reunião imprevista sobre o plano de cargos, carreiras e salários (PCCS). Porém, o secretário Rodrigo Prado cumpria agenda de visita a unidades de saúde na Zona Oeste e, por isso, não pôde recebê-los. A reunião sobre o tema já estava agendada para a próxima semana. Desde o início da atual gestão, o plano de PCCS dos servidores da Saúde está sendo discutido com todas as categorias envolvidas. Várias reuniões e mesas de discussão já foram realizadas com representantes de todos os sindicatos da área da saúde e da SMS-Rio, incluindo o secretário, subsecretários e servidores das diversas áreas técnicas envolvidas", informou.