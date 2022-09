Polícia do Rio está em contato com a polícia de São Paulo para pegar colher os depoimentos dos jogadores suspeitos ainda esta semana - Reprodução

Polícia do Rio está em contato com a polícia de São Paulo para pegar colher os depoimentos dos jogadores suspeitos ainda esta semanaReprodução

Publicado 28/09/2022 21:47 | Atualizado 29/09/2022 08:04

Rio - A diretoria do Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto, afastou dois atletas e rescindiu o contato de um, nesta quarta-feira (28), depois do trio ser acusado de agressão e estupro contra uma mulher em um hotel no bairro do Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. O clube divulgou que o atleta Lucas Delgado teve o contrato rescindido enquanto Eduardo Hatamoto e João Diogo foram punidos disciplinarmente. O caso aconteceu quando os atletas foram para a capital carioca comemorar a classificação do time para a Série B do Campeonato Brasileiro após a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, no domingo (25), no Raulino de Oliveira.

Em nota, o Botafogo informou que tomou ciência das denúncias contra os atletas e revelou que os três deixaram a concentração a 1h de segunda-feira, logo após a chegada da delegação na cidade do Rio, sem autorização, devido ao voo de volta marcado para o início da manhã.



"Após conversa entre as partes, o atacante Lucas Delgado teve o seu contrato rescindido. Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos por infração disciplinar. O Botafogo também informa que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas", afirmou clube em nota.



O clube reiterou ainda seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e que contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.

Confira como foi o caso



Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado na 4ª DP (Praça da República), a vítima relatou ter conhecido um dos jogadores momentos antes do crime, em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde teriam combinado de ir para um hotel, no Santo Cristo, onde ocorreu sexo consensual.



Entretanto, por volta das 4h, dois jogadores teriam entrado no quarto do casal e forçado a vítima a manter relações com eles. Após a recusa, os suspeitos agrediram e ofenderam a mulher.



De acordo com a Polícia Militar, agentes acompanharam a vítima para um atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde ela recebeu uma medicação contraceptiva e contra HIV. Logo após a medicação, a mulher foi encaminhada para os exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).



Os funcionários do hotel já prestaram depoimento e a polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança. A polícia do Rio está em contato com a polícia de São Paulo para colher os depoimentos dos jogadores suspeitos ainda esta semana.



Veja na íntegra a nota do Botafogo (SP)



"O Botafogo informa que tomou ciência da denúncia contra os atletas Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Hatamoto, que são acusados de agressões físicas e verbais a uma mulher no Rio de Janeiro na madrugada do dia 26/09.



Os três jogadores deixaram a concentração por volta da 1h de segunda-feira, logo após a delegação chegar ao Rio de Janeiro. A saída dos atletas, no entanto, não estava liberada, já que o voo de retorno para Ribeirão Preto estava agendado para o início da manhã.



Nesta tarde, após conversa entre as partes, o atacante Lucas Delgado já teve o seu contrato rescindido. Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos por infração disciplinar. O Botafogo também informa que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas.



O Botafogo reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades."