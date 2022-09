Além da chuva ao longo de todo o dia, céu ficará nubaldo a encoberto nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/09/2022 07:16 | Atualizado 29/09/2022 07:53

Rio - O Rio de Janeiro permanece em estágio de mobilização nesta quinta-feira (29), por conta da chuva que atinge o município desde a tarde de quarta-feira (28). Ao longo do dia, o transporte de umidade do oceano vai manter o tempo instável, com céu nubaldo a encoberto. A previsão é de continue chovendo de forma fraca a moderada durante a manhã. As regiões que registraram os maiores acumulados na noite de ontem e madrugada foram Grande Méier, Tijuca, Alto da Boa Vista, Madureira, Garajaú e Rocinha.

Já na manhã desta quinta-feira, os bairros que registraram chuva moderada foram Rocinha, Santa Teresa, Laranjeiras, Ilha do Governador, Jardim Botânico, Tijuca e Alto da Boa Vista, segundo o Sistema Alerta Rio. A chuva provoca transtornos para quem precisa se deslocar na manhã de hoje. Acidentes, bolsões d'água e quedas de árvore ocorreram em diferentes pontos da cidade.



De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), um acidente com três carros ocupa uma faixa da Linha Vermelha, no sentido Centro, na altura da Infraero. O trânsito na via está congestionado, causando reflexos em Vigário Geral. Na Rua São Cristóvão, um acidente com um ônibus também interdita uma faixa, na altura da Linha Vermelha. Equipes da CET-Rio atuam no local.

A Estrada da Grota Funda está parcialmente interditada, em Guaratiba, no sentido Santa Cruz, por conta da queda de um galho. Também houve uma queda de árvore na Rua Marquês de Abrantes, na altura do nº 158, no Flamengo. As equipes também atuam em um bolsão d'água na Avenida Armando Lombardi, próximo da estação do BRT Jardim Oceanico, no sentido Recreio.



Ocorreram ainda bolsões d'água nas ruas Santos Lima, altura da Rua Escobar, em São Cristóvão, e Tonelero, na altura da Rua Siqueira Campos, em Copacabana, além de nas avenidas Borges de Medeiros, na altura da Praça Marcos Tamoyo, na Lagoa, e Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinicius de Moraes, em Ipanema.

Apesar de não haver registro de acidente, o trânsito é intenso na Avenida Brasil, sentido Centro. Na Avenida Francisco Bicalho, o tráfego é lento, ao longo do sentido Cidade Nova, mas há boas condições no sentido da Rodoviária do Rio. Na Avenida Ayrton Senna há retenção no tráfego, sentido orla, na altura do shopping Uptwon. O fluxo é intenso no sentido Linha Amarela, mas sem retenções. O Elevado 31 de Março também registra retenção ao longo do sentido Botafogo. Há boas condições no sentido Centro.

Na Linha Amarela, o sentido Fundão registra trânsito lento da saída 6, em Maria da Graça, até a saída 9, na Avenida Brasil. Já o sentido Barra tem trânsito bom. Na Ponte Rio-Niterói, o tempo de travessia para a capital fluminense é de 26 minutos, com lentidão dos acessos até o Mocanguê. Já para ir a Niterói, a travessia é de 13 minutos.



Na manhã de hoje, quem optou pelos trens para fugir do trânsito também encontrou transtornos. Desde as 4h45, uma ocorrência no sistema de sinalização fez com que o ramal Belford Roxo operasse com horário irregular. Os passageiros ainda vão precisar trocar de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais. De acordo com a SuperVia, concessionária que administra o serviço, os demais ramais operam normalmente.

"Caiu uma chuva, ramal Belford roxo não funciona. Já não funciona em dias normais, quando cai a chuva que piora a situação", se queixou um usuário. "SuperVia gosta muito de humilhar os usuários do Ramal de Belford Roxo", desabafou outro. "Tem passageiro pulando das plataformas de um lado para outro, não se sabe qual composição vai sair. Olha o descaso com o trabalhador", lamentou mais um.



Frente fria vai fechar tempo até domingo



A chuva deve permanecer na cidade do Rio até o próximo domingo (2), por conta da atuação de áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste e a aproximação e passagem de uma frente fria. Com vento forte, os termômetros podem registrar máxima de 22º C e mínima de 16º C nesta quinta-feira. Já na sexta-feira (30), pode chover fraco a moderadamente e as tempuraturas podem ficar entre os 22º e 13ºC. Os ventos ficam moderados.



O fim de semana também não será de praia. No sábado (1º), há previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde, com vento fraco a moderado. A máxima pode chegar aos 24º C, com mínima de 15º C, e o céu ficará nublado a encoberto. Já o domingo (2) deve ser de chuva fraca, com termômetros podendo chegar aos 25º C, com mínima de 15º C. Os ventos ficam fracos a moderados e o dia será nublado a encoberto.