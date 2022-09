Carro ficou em meio às ondas da Praia das Flechas, em Niterói - Reprodução

Carro ficou em meio às ondas da Praia das Flechas, em NiteróiReprodução

Publicado 29/09/2022 19:24 | Atualizado 29/09/2022 20:33

Rio- O motorista perdeu o controle do carro e caiu no mar, na Praia das Flechas, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com informações preliminares, o homem teve apenas ferimentos leves.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar o automóvel em meio às ondas enquanto diversas pessoas observam a cena impressionadas no calçadão.